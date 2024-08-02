Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Довготривале онлайн-навчання не пройшло безслідно для українських школярів. Сьогодні учні відстають від освітніх програм на 1,5-2,5 роки.

Такі цифри під час брифінгу в Миколаєві озвучив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, пишуть «НикВести».

— Сьогодні ми оцінюємо освітні втрати за всіма освітніми дослідженнями. Зокрема, є авторитетним міжнародне дослідження PISA, яке проводиться Організацією з економічного співробітництва і розвитку. Дослідження констатує академічні втрати на рівні 1,5-2,5 років відставання від освітніх програм, — сказав міністр.

Окрім того, за його словами, за даними дослідження окрім академічних втрат українська освіта за період дистанційного навчання зазнала значних психоемоційних втрат серед школярів.

— Ми маємо сьогодні так само явище втрат в психоемоційному, психосоціальному розвитку. А це те, що, власне, забезпечує успіх молодої людини, житті. Ми маємо втрати навіть в питанні здоров'я. Діти, які тривалий час перебувають в онлайн-освіті, не мають відповідної рокової активності, — зазначив Оксен Лісовий.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн у 2023-2024 навчальному році дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Нагадаємо, що на території Миколаївського району з початку нового 2024-2025 навчального року хочуть запустити очне навчання у близько 80% шкіл.