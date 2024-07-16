Корпус "Дачі Кудрявцева" після російського удару в серпні 2022 року. Фото відділу охорони культурної спадщини Миколаєва

Правоохоронці розпочали розслідування щодо демонтажу частини історичного комплексу «Дача Кудрявцева» у Миколаєві.

Про це «НикВести» повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Миколаївській області у відповідь на інформаційний запит.

Мова йде про один з шести корпусів «Дачі Кудрявцева» який постраждав внаслідок російського удару у серпні 2022 року. Нещодавно стало відомо, що власник території демонтував будівлю. Пізніше в управлінні культури Миколаївської ОВА повідомили, що не надавали дозволу на демонтаж корпусу.

Як повідомили у поліції, Миколаївське районне управління поліції розпочало досудове розслідування з приводу незаконного демонтажу частини історичної пам’ятки. Справу відкрили за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини).

«Слідчим відділом Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК України, за фактом умисного незаконного руйнування частини об'єкта культурної спадщини місцевого значення комплексу «Дача Кудрявцева», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 13», — повідомили в поліції.

Зазначимо, що згідно з частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу, умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Неоподаткований мінімум доходів громадян у випадку правопорушень в частині адміністративного та кримінального законодавства розраховується на рівні податкової соціальної пільги, яка у 2024 році становить 1460 гривень. Таким чином, у разі визнання демонтажу історичної пам'ятки незаконним винуватець буде зобов'язаний сплатити від 2,9 мільйона до 7,3 мільйона гривень.

Демонтований корпус «Дачі Кудрявцева» у Миколаєві. Фото відділу охорони культурної спадщини Миколаєва

Зазначимо, що «Дача Кудрявцева» є памʼяткою архітектури місцевого значення, її взяли на державний облік ще 1997 року згідно з розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації. Пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Цей комплекс був збудований у 19 столітті як фамільний маєток багатого поміщика, мецената Дмитра Ростиславовича Кудрявцева, проте після революції там розташувався санаторій для працівників Суднобудівного заводу імені 61 комунара (зараз — Миколаївський суднобудівний завод).

У 2021 році депутати Миколаївської міськради передали територію «Дачі Кудрявцева» в оренду для облаштування ресторану компанії «Ресто-клаб», засновниками якої є чоловік та син голови фракції «Пропозиція» у Миколаївській міськраді Ганни Ременнікової — Валентин та Борис Берестнєви. Як відомо, їхнім родинам також належать ресторани «Daily» та «Daily Sport» у Миколаєві.

У тому ж році орендатор розпочав реставрацію закинутих будівель, однак у відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міськради повідомили, що історичний комплекс почали реконструювати без відповідного погодження.