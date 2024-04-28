Львівська станція компостування відходів. Фото: zerowastelviv.org.ua

У селищі Костянтинівка Вознесенського району планували розмістити компостну яму, щоб вивозити опале листя. Однак депутати відхилили проєкт рішення.

Відповідне питання розглянули депутати Южноукраїнської міської ради на сесії у четвер, 25 квітня.

У документі зазначалося, що ділянку у 70 соток біля вулиці Володимирівська мали віддати у постійне користування комунальному підприємству «Грааль».

Як зазначив староста селища Костянтинівка Олександр Черней, раніше на цій ділянці був смітник. Територію розчистили, а на тому місці планували встановити подрібнювач та звозити листя з селища та навколишніх населених пунктів.

Однак депутати виступили проти розміщення компасної ями, адже вона може заважати місцевим мешканцям. Крім того, не зрозуміло що ще туди звозитимуть, крім листя. Депутати запропонували створити виїзну комісію та оглянути територію.

Під час голосування питання не набрало необхідної кількості голосів.

Раніше повідомлялося, що у смт Костянтинівка Вознесенського району також планували побудувати пташникпо вулиці Промислова, 9.

Також нагадаємо, що у Вознесенському районі Миколаївщини планують запровадити роздільне збирання огранічних відходів та організувати роботу спеціальних пунктів прийому.