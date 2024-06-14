Фото: Вознесенська міська рада.

Лікарям Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» передали електромобіль.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Зазначається, що авто буде використовуватися медичними працівниками закладу для скринінгових обстежень та надання допомоги паліативним хворим.

Електромобіль MD4 Electric був переданий Міністерством охорони здоров’я України у рамках Угоди про грант Глобального фонду фінансування у Проєкті «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

«Електромобіль дозволить значно підвищити мобільність медичних працівників, забезпечити своєчасний доступ до медичних послуг та поліпшити якість обслуговування населення», — додали у міськраді.

Фото: Вознесенська міська рада.

Нагадаємо, що 15 травня Україна отримала 40 автомобілів швидкої допомоги від Корейського Червоного Хреста.

Нагадаємо, що Миколаїв отримав сучасний автомобіль, пристосований для людей з інвалідністю. Відтепер на ньому слухачі автошколи можуть складати практичні іспити з водіння.