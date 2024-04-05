Директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко, коментуючи чергову поломку Варварівського мосту, заявив, що за стан конструкції тепер мають відповідати в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «НикВести».

Як відомо, вранці 5 квітня на Варварівському мосту сталась аварійна поломка, через яку на вʼїзді в бвк міста утворився затор. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.

На Варварівському мосту пошкоджено елемент конструкції. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести» На Варварівському мосту пошкоджено елемент конструкції. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Наразі за стан мосту, який передали на баланс держави, відповідальною є Служба відновлення та розвитку інфраструктури. За словами Віталія Шевченка, після передачі комунальне підприємство запропонувало співпрацювати, щоб їх фахівці мали можливість оглядати конструкцію, однак в Службі відмовились.

— Ми не обслуговуємо цей міст, ми його з 18 грудня передали до колишньої служби автомобільних доріг. Це зона відповідальності Олександра Антощука, всі питання до нього, його підрядники працюють. Ми з ними хотіли співпрацювати, але вони вирішили, що ми «негідні». Ми допомагали перші два місяці, на засадах того, що це був наш міст. Я так розумію, що в них і немає бюджету на ці мости. Вони їх прийняли 18 грудня 2023 року, а бюджет для них затверджувався заздалегідь, і наскільки я розумію, під фінансування вони не потрапили, — сказав Віталій Шевченко.

Віталій Шевченко каже, що кваліфікованих кадрів, які б сьогодні продовжувати обслуговувати міст щоденно, у Службі відновлення та розвитку обмаль.

— Кожен день по два-три рази на день майстер («ЕЛУ автодоріг», — прим.) виходив, дивився, якщо був натяк на те, що там буде проблема, ми його починали робити заздалегідь. Хоча були у нас і аварійні випадки, коли ми робили після того, як він (шов, — прим.) розходився. Сам по собі міст це динамічна споруда, яка хоч трохи, але рухається, матеріал буде розходитись. Це нормально, це не є якоюсь аварійністю, але за цим треба дивитися кожен день і кожну ніч. На кожному мосту в нас працювало до 7 людей всього. Треба підтягнути гайки, підтягнули. А цих людей, які обслуговують мости, немає. У підрядника теж немає. Люди, які працювали, мають досвід на підприємстві по 35-40 років. І є ті, які запускали це обладнання ще в момент, коли його вводили в експлуатацію. Я пропонував або людей забрати від мене на роботу, або взяти нас на підряд, — додає посадовець.

Також він вказує, що за той період, коли «ЕЛУ автодоріг» перестав бути балансоутримувачем мосту, про його стан зсередини йому нічого не відомо.

— Шов (йде мова про пластину, яка відійшла — прим.) це ще нічого. Контакти окислюються, весь метал іржавіє, в маслі з'являється вода, треба фільтрувати, сепарувати хоч раз на два тижні. Але це вже не наша зона відповідальності, душа болить, але ми вже де-юре і де-факто не відносимось до тих мостів, — сказав Віталій Шевченко.

«НикВести» також звернулись до пресслужби Служби відновлення та розвитку інфраструктури, щоб дізнатись причину чергової аварійної ситуації і як часто дорожники наразі оглядають міст.

— Там відійшла металева пластина. Але постійно таке стається. Мости нам передали в плачевному стані і наразі ми можемо тимчасово проводити аварійні роботи, щоб забезпечувати проїзд. Стосовно обслуговування моста подавайте офіційний запит і ми надамо вам відповідь про стан всередині і дорожного покриття. Це треба звертатись до спеціалістів, я не можу надати таку інформацію, — відповіла прессекретар Служби відновлення.

Зазначимо, що це вже четверта несправність з початку грудня 2023 року. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Через це затори фіксують в районах Інгульського та Варварівського мостів. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого.

Варварівський міст

Нагадаємо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.