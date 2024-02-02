Сьогодні вдень, 2 лютого, виникли автомобільні затори у районі Варварівського та Інгульського мостів Миколаєва. Транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту.

Наразі працівники «ЕЛУ Автодоріг» вже завершили аварійний ремонт й транспортний рух мостом відновлено. Тому затор має поступово зникати, повідомив у коментарі «НикВести» речник патрульної поліції Миколаєва Віталій Душко.

— Дорожні роботи там вже завершено. Там знову був ремонт. Був рух однією смугою у кожному напрямку. Патрульні забезпечували безпеку. Зараз затор має вже розʼїхатися, — сказав він.

Це вже третя за останні дві місяці несправність частини мосту: перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Через це затори фіксують в районах Інгульського та Варварівського мостів. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту.

Нагадаємо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.