Служба відновлення Миколаївщини за понад ₴438 млн відремонтує міст, на який тогоріч витратили понад ₴200 млн

Ремонт доріг на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт мосту на дорозі Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Роботи оцінили у 438,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Згідно з проєктом договору, переможець тендеру повинен повністю демонтувати та встановити нові частини конструкції мосту через річку Громоклія поблизу Нового Бугу. Окрім цього, переможець тендеру має виконати роботи з демонтажу та укладанню нового дорожнього покриття, тротуарів та земляні роботи, зокрема улаштувати узбіччя.

Раніше, 16 жовтня 2023 року, Служба відновлення вже оголошувала перший тендер на капітальний ремонт мосту на кілометрі 174 + 647 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Тоді вартість ремонту оцінили у 207,3 мільйона гривень. Переможцем торгів стала одеська компанія «РОСТДОРСТРОЙ», зареєстрована у 2005 році.

Пізніше служба відновлення замовила додаткові роботи на суму 1,2 мільйона гривень. Після чого замовник уклав договір на авторський нагляд за обʼєктом будівництва за 1,4 мільйона гривень з київською компанією «ГАЛ Трейдинг».

Зазначимо, що загалом з жовтня 2023 року на ремонту мосту виділили більше 210 мільйонів гривень.

Скриншот з ProZorro

Аукціон по останньому тендеру проведуть після 16 жовтня. Завершити роботи переможець торгів повинен до 20 грудня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг за 507,3 мільйона гривень. У жовтні 2023 року Служба відновлення оголошувала тендер на аналогічні роботи. Тоді переможцем тендеру стала «Європейська дорожньо-будівельна компанія». Замовник та підрядник уклали договір на суму понад 104 мільйона гривень, роботи мали завершити до 15 травня 2024 року.

Також раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на утримання Варварівського мосту до кінця 2025 року. До 20 грудня 2025 року переможець тендеру повинен за 57,2 мільйона гривень відремонтувати міст.