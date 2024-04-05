Затор на Варварівському мосту: пошкоджено елемент конструкції. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Вранці 5 квітня на Південнобузькому (Варварівському) мосту у Миколаєві вчергове утворився затор через пошкодження металевої пластини на проїжджій частині.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Через пошкодження поліція частково обмежила рух. Затор спостерігається в обидві сторони, однак рухатися в сторону центра міста важче, ніж у Варварівку.

На мосту пошкоджено металеву пластину на одному зі швів. Причини поки невідомі.

Затор на Варварівському мосту: пошкоджено елемент конструкції. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Зазначимо, що це вже четверта несправність з початку грудня 2023 року. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Через це затори фіксують в районах Інгульського та Варварівського мостів. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого.

Варварівський міст

Нагадаємо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.