Битва за Вознесенськ. Архівне фото "НикВести"

Депутати Вознесенської міської ради просять Миколаївську обласну військову адміністрацію присвоїти місту почесну відзнаку «Місто-герой України».

Про це йдеться у зверненні депутатів, яке затвердили на сесій міськради.

У документі вказується, що героїзм та відвага місцевих мешканців змінили повністю хід війни, відбивши наступ ворога, який через Вознесенськ мав дістатися до півдня України та захопити Південноукраїнську AEC, Миколаїв, Одесу.

«Битва за Вознесенськ увійде до підручників з історії України, як одна із найвизначніших битв у війні з російською федерацією… Падіння Вознесенська ставило б під удар увесь південь України. Фермери, бізнесмени, слюсарі та будівельники з першого дня війни, не маючи жодного військового досвіду, вступали до лав територіальної оборони та взявши до рук зброю мужньо стали на захист свого міста», — йдеться у зверненні.

Тому у міській раді вважають, що героїзм та стійкість вознесенців заслуговують нагороди та присвоєння почесної відзнаки Вознесенську «Місто-герой України».

Скриншот звернення дупутатів до Миколаївської ОВА Скриншот звернення дупутатів до Миколаївської ОВА

Оборона Вознесенська

Нагадаємо, 2-3 березня у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше «НикВести» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Битва за Вознесенськ. Архівне фото "НикВести"

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Зазначимо, що військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.

Військові 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, які брали участь в обороні Вознесенська розповіли, що ніде не бачили такої підтримки від цивільних, як у Вознесенську. Про це йдеться у відео «Вознесенськ. 2 роки» 80-ї ОДШБр.