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Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Миколаєві, захопили в полон шістьох окупантів під час штурму в районі Новомихайлівки.

Про це 79-та бригада повідомила на своїй сторінці у Telegram.

Деталі операції розповів десантник з позивним «Коцик», який брав участь в штурмі. За його словами, їхня група, яка складалася з чотирьох військових, тихо обійшла з флангів противника та затиснула його на позиції. Після пропозиції здатись, окупанти підняли руки, і військові взяли їх в полон.

— Всі бійці нашої групи мені, як рідні, як брати. Я впевнений, що мене завжди прикриють і витягнуть. Це справжнє бойове братерство, — розповідає штурмовик.

Село Новомихайлівка розташоване приблизно за 12 кілометрів на південь від Мар’їнки, яку російські війська намагалися захопити з 2014 року. Сили РФ посилили ці штурми з початку жовтня 2023 року, нині вони контролюють місце, де розташовувалася Марʼїнка, самого населеного пункту вже фактично не існує.

Нагадаємо, протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

Нагадаємо, що 21 січня російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.