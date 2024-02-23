Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що під час війни для медіа та журналістів мають бути введені правила роботи, які їх будуть контролювати.

Про це він сказав в ефірі програми «Тема з Мосейчук», пишуть «НикВести».

За словами Віталія Кіма, у воюючій країні не можуть існувати різні думки, які транслюють медіа, адже через них агресор використовує українські ЗМІ для власного впливу на свідомість людей.

— Де регулятор по медіа? Я агітую за введення регулятора під час військового стану, тому що це має бути. Останні роки після незалежності є така історія, що у журналістів як звичка шукати, що поганого зробить влада. Це клікбейт, гарний матеріал. Це покоління журналістів, які знають, що так треба робити. Як ви (звернення до ведучої Наталі Мосейчук, — прим.), представник ЗМІ, можете відповісти, що вони за один день скажуть: «Ні, заради перемоги ми знімаємо тільке те, що корисно». Ця загроза існує, і її треба розгорнути у зворотну сторону. Я не хочу образити журналістів, але якщо поставити на ваги супер сюжет чи стратегічну мету, хто що вибере, якщо буде гарячий матеріал? Потрібен регулятор, чіткі правила, що можна і ні. Наприклад, все, що назнімають, давайте вивалимо після війни. На мою думку, під час війни не має бути окремих думок, має бути пропаганда. Тому що пропаганда в Росії працює як велика махіна, яка нас переїжджає, а ми говоримо про права людини, що призводять до розхитування. Вони використовують наші вільні медіа, свободу нашого слова, щоб вкидувати туди наративи. Пропаганда може бути не така: «Піди головою бийся об стіну». Пропаганда може бути: «Думай більше, будь важливим, будь патріотом». Пропаганда буває різною, — сказав Віталій Кім.

Очільник Миколаївщини на прикладі роботи з журналістами в регіоні, запевнив, що їх відсутність на сесіях продуктивно впливає на роботу.

— Ми проводили одну сесію обласної ради без журналістів. «…Зрада, чого не пустили?». Ми її провели за 30 хвилин. Тому що нікому виступати, камер немає, перед ким, кому казати оці понти? Коли звичайна сесія з журналістами такі пламенні промови: «Ми за народ, за це…». Що треба народу швидкість роботи чи шоу? Я за швидкість роботи, — заявив голова ОВА.

Нагадаємо, Миколаївська облрада всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі на четвер, 14 грудня.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко облрада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.