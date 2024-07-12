Працівник тримером прибирає листя в Миколаєві, 12 липня

Працівники комунальних служб, які займаються прибиранням опалого листя у місті Миколаєві, застосовували електричний тример для того, щоб прибирати сміття з ділянок землі між деревами, де мав би бути газон.

Про це свідчить відеозапис, який журналістам «НикВести» передав житель міста Валерій Мельніченко.

Сьогодні, 12 липня, команда прибиральників працює на вулиці Соборна, де прибирає опале листя. Валерій Мельніченко став свідком ситуації, коли комунальник за допомогою тримера фактично піднімав хмари пилюги разом з залишками засохлого листя на центральній вулиці міста.

«Не повірив би, якби не побачив… Сьогодні, 12 липня, Миколаїв. Вулиця Соборна — десята ранку, спека, світло вимкнули, коштів немає... Мабуть і розум треба комусь позичати, — прокоментував роботу комунальних служб Валерій Мельніченко.

Зазначимо, що Миколаївська область уже кілька днів б’є температурні рекорди. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, 11 липня у Миколаєві зафіксовано 40,2 градуси тепла. Аналогічна температура повітря тримається в місті і сьогодні. Миколаївські синоптики попереджають, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» вчергове поскаржилося на «неналежну поведінку» дітей у сквері «Манганаріївський» (відомий як «Серце міста»). Комунальники опублікували фото дітей, звинувативши їх у вандалізмі, бо ті грали в мʼяча та лазили по паркану