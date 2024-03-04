Вознесенська міська адміністрація. Фото з Facebook

На Вознесенщині оголошено конкурс на створення символіки району — герба та прапора.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Ініціатором проведення конкурсу стала Вознесенська районна рада. Заявки від учасників приймаються з 1 березня по 30 квітня 2024 року. Зазначається, що у конкурсі можуть взяти участь фізичні, юридичні особи, а також органи місцевого самоврядування.

«Метою прийняття рішення є утвердження звичаїв і традицій, збереження історичної та культурної спадщини населених пунктів новоутвореного Вознесенського району Миколаївської області, що утворився шляхом злиття Братського, Веселинівського, Доманівського та Єланецького районів», —йдеться у повідомленні.

Етапи та строки проведення конкурсу:

I етап — подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт — з 01 березня по 30 квітня 2024 року;

II етап — перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращої або кращих — з 1 травня до 10 травня 2024 року;

III етап — громадське обговорення конкурсних робіт — з 11 травня до 25 травня 2024 року;

IV етап підбиття підсумків конкурсу на створення офіційної символіки Вознесенського району — до 30 червня 2024 року;

V етап — затвердження Вознесенською районною радою офіційної символіки Вознесенського району (на черговій сесії районної ради).

Для участі необхідно подати заявку та комплект документів, учасники можуть подати декілька конкурсних робіт.

У Миколаєві змінять герб та перенесуть святкування Дня міста?

Управління культури Миколаївської міської ради наразі працює над розробкою положення для проведення конкурсу щодо зміни гербу міста.

У вересні міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва.

Мер тоді пояснив, що зображені на гербі галера з веслами є символом рабської ідеології, які під час боротьби України за свободу їх потрібно змінювати: «Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».

Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.

Крім цього, очільник Миколаєва пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього Миколи.

Це рішення також, на думку влади, може стати символом позбавлення «імперщини», адже Миколаїв був заснований указом російської імператриці Катерини II.