На Вознесенщині оголошено конкурс на створення символіки району — герба та прапора.
Про це повідомили у Вознесенській міській раді.
Ініціатором проведення конкурсу стала Вознесенська районна рада. Заявки від учасників приймаються з 1 березня по 30 квітня 2024 року. Зазначається, що у конкурсі можуть взяти участь фізичні, юридичні особи, а також органи місцевого самоврядування.
«Метою прийняття рішення є утвердження звичаїв і традицій, збереження історичної та культурної спадщини населених пунктів новоутвореного Вознесенського району Миколаївської області, що утворився шляхом злиття Братського, Веселинівського, Доманівського та Єланецького районів», —йдеться у повідомленні.
Етапи та строки проведення конкурсу:
Для участі необхідно подати заявку та комплект документів, учасники можуть подати декілька конкурсних робіт.
Управління культури Миколаївської міської ради наразі працює над розробкою положення для проведення конкурсу щодо зміни гербу міста.
У вересні міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва.
Мер тоді пояснив, що зображені на гербі галера з веслами є символом рабської ідеології, які під час боротьби України за свободу їх потрібно змінювати: «Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».
Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.
Крім цього, очільник Миколаєва пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього Миколи.
Це рішення також, на думку влади, може стати символом позбавлення «імперщини», адже Миколаїв був заснований указом російської імператриці Катерини II.
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На Вознесенщині оголошено конкурс на створення символіки району — герба та прапора.
Про це повідомили у Вознесенській міській раді.
Ініціатором проведення конкурсу стала Вознесенська районна рада. Заявки від учасників приймаються з 1 березня по 30 квітня 2024 року. Зазначається, що у конкурсі можуть взяти участь фізичні, юридичні особи, а також органи місцевого самоврядування.
«Метою прийняття рішення є утвердження звичаїв і традицій, збереження історичної та культурної спадщини населених пунктів новоутвореного Вознесенського району Миколаївської області, що утворився шляхом злиття Братського, Веселинівського, Доманівського та Єланецького районів», —йдеться у повідомленні.
Етапи та строки проведення конкурсу:
Для участі необхідно подати заявку та комплект документів, учасники можуть подати декілька конкурсних робіт.
Управління культури Миколаївської міської ради наразі працює над розробкою положення для проведення конкурсу щодо зміни гербу міста.
У вересні міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва.
Мер тоді пояснив, що зображені на гербі галера з веслами є символом рабської ідеології, які під час боротьби України за свободу їх потрібно змінювати: «Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!».
Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.
Крім цього, очільник Миколаєва пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього Миколи.
Це рішення також, на думку влади, може стати символом позбавлення «імперщини», адже Миколаїв був заснований указом російської імператриці Катерини II.