Скриншот з відео-звернення легіону

Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей Російської Федерації у рамках спільної операції.

Про це йдеться у заяві легіону «Свобода Росії».

Військові сказали, що воїни йдуть на вибори у РФ, щоб дати російським громадянам краще майбутнє.

— Ми приходимо не для того, щоб убити, стерти, знищити або покарати. Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу, і дати вашим дітям нормальне цивілізоване майбутнє без санкцій. І найголовніше — без війни, — йдеться в заяві легіону.

Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який наразі проживає в Україні повідомив, що бійці нібито взяли під контроль прикордонне селище Лозова Рудка у Бєлгородській області. Крім того, триває стрілецький бій у Тьоткіному Курської області.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року в українській армії створили батальйон «Сибір», який повністю складається з громадян Росії.

Раніше повідомлялося, що Україна планує залучити більше громадян Росії, особливо представників національних меншин, до участі у війні проти Путіна.