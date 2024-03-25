Виявили туберкульоз у 21 пацієнта на Херсонщині та Миколаївщині. Фото: «Лікарі без кордонів»

Мобільні клініки «Лікарів без кордонів», що надають первинну медичну допомогу пацієнтам на Херсонщині та Миколаївщині, виявили 21 випадок захворювання на туберкульоз з вересня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

Протягом цього часу фахівці опитали майже 4 тисячі пацієнтів, щоб виявити симптоми, які можуть свідчити про наявність інфекції. У 93 людей зібрали матеріал для подальшого дослідження в лабораторії, захворювання виявили у 21 пацієнта.

Зазначається, що у 2014 році Україна входила до п’ятірки країн світу з найвищою поширеністю хіміорезистентного туберкульозу (ХР ТБ) у світі. Сьогодні Україна входить до топ-30. Оскільки війна з Росією ще більше ускладнює доступ до медицини, туберкульоз стає дедалі складнішою хворобою для лікування. Хвороба вимагає комплексного підходу: з правильними ліками, підтримкою та безперервним доступом до медичної допомоги.

Відповідальний з питань туберкульозу фельдшер «Лікарів без кордонів» Олександр Вовкогон пояснює: спершу для пацієнтів проводять анкетування, потім за необхідності збирають матеріал для перевірки. Серед симптомів, які можуть стати підставою для такого обстеження – кашель з мокротинням, який триває більше двох тижнів, слабкість та підвищення температури. Для діагностики захворювання «Лікарі без кордонів» збирають у пацієнтів мокротиння для аналізу і відвозять до лабораторій регіону. Там проводять генно-молекулярний тест (GeneXpert MBT), який дає результат вже через дві години.

Виявили туберкульоз у 21 пацієнта на Херсонщині та Миколаївщині. Фото: «Лікарі без кордонів» Виявили туберкульоз у 21 пацієнта на Херсонщині та Миколаївщині. Фото: «Лікарі без кордонів»

За час існування проєкту «Лікарі без кордонів» провели скринінгове анкетування для майже 4 тисяч людей у Херсонській і Миколаївській областях. У 93 пацієнтів забрали мокротиння для лабораторного аналізу, захворювання виявили у 21 людини.

— Люди пережили окупацію, сиділи у підвалах під час обстрілів, не мали продуктів харчування. Усе це ослаблює організм, робить його вразливішим до інфекційних хвороб, які слід тримати під контролем. І це треба робити зараз, а не після війни, — розповів Олександр Вовкогон.

Рівень позитивних результатів виявлення туберкульозу, який спостерігають «Лікарі без кордонів», дуже високий, говорить заступник головного координатора з надзвичайних ситуацій в Україні Андрій Славуцький.

— Такі показники свідчать про те, що туберкульоз виявили в багатьох випадках вже на пізніх стадіях. Тобто, можна припустити, що ще багато пацієнтів лишаються не діагностованими, — пояснив він.

Нагадаємо, минулого року в Україні зафіксували майже 20 тисяч випадків туберкульозу. Кількість випадків активного захворювання на туберкульоз у Миколаївській області станом на 2024 рік складає 710 осіб.

Через збільшення кількості захворювань на туберкульоз в Миколаєві міське управління охорони здоровʼя планує до кінця року придбати мобільний флюорограф для одного зі стаціонарних закладів.

Що людина має знати про туберкульоз?

Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу, яку ще називають паличкою Коха.

Передається захворювання повітряно-крапельним шляхом, зазвичай через кашель, чхання або спільне використання предметів побуту з хворою людиною.

Хоча туберкульоз може впливати на будь-кого, найбільш вразливими групами є люди зі слабким імунітетом, наприклад, ВІЛ/СНІД-інфіковані, або ті, хто живе або працює у зоні високого ризику (наприклад, в недостатньо гігієнічних умовах або в зоні з великою кількістю хворих на туберкульоз).

У 90% людей хвороба вражає легені. Рідше захворювання може ушкодити й інші органи: нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишечник, шкіру, статеві органи тощо. Позалегеневий туберкульоз не є заразним і загрожує життю лише тих людей, які захворіли.

Розрізняють 2 стани, пов’язані з туберкульозом: латентна туберкульозна інфекція та захворювання на туберкульоз. Людина з латентною ТБ-інфекцією зазвичай не відчуває жодних симптомів, почувається добре і не може передавати бактерії туберкульозу іншим. Рентгенограма легень при латентній формі не показує жодних змін, а мазок мокротиння є негативним. Втім, туберкуліновий шкірний тест (проба Манту) чи аналіз крові на гамма-інтерферон покаже наявність ТБ-інфекції.