Мер Вознесенська Євгеній Величко відмовив «НикВести» у коментарі про участь міста в Програмі розвитку ООН, оскільки редакція показала його декларацію про дохід минулого року.

Аудіозапис розмови з міським головою «НикВести» опублікували у своєму YouTube-каналі.

Як відомо, Вознесенськ мав отримати грантові кошти на відновлення у межах Програми розвитку ООН. Всього було відібрано 18 громад в Україні та Молдові, яким мали надати кошти на відновлення міського середовища. Передбачалося фінансування за двома напрямками: «Негайне реагування та відновлення» (розмір гранту для кожної пропозиції – від 30 тисяч до 50 тисяч євро, співфінансування не вимагається) і «Відновлення та планування майбутнього» (розмір гранту для кожної пропозиції – від 70 тисяч до 100 тисяч євро, вимагається співфінансування щонайменше 20%).

«НикВести» намагалися 10 квітня отримати коментар Євгенія Величка й дізнатися, яку суму коштів отримало місто за цією програмою та які проєкти реалізовуватимуть.

— А по якому питанню? Скажіть ще раз, що ви хотіли?, – спитав Євгеній Величко. — Є декілька питань. Щодо Програми розвитку ООН і участі Вознесенська у цій програмі, – відповіла журналістка.

Після цього міський голова ще раз уточнив, журналіст якого видання звʼязався з ним. А після того, як почув відповідь «НикВести», відмовився надавати виданню коментар, назвавши «жовтою пресою» та висловивши своє невдоволення публікацією його декларації на сайті видання.

— Так ви намагаєтесь записувать, прописувать щось про нас. Навіщо мені ще щось показувати? Ви чудово працюєте як жовта преса. Навіщо вам наш коментар?, – сказав Євгеній Величко. — Непоганий відгук щодо нашого видання. А чому ви так вважаєте?, – відповіла журналістка. — Ну я бачив ви там писали про мою декларацію, якщо не помиляюсь. Виписували в якомусь дурному тоні. Мені дуже не сподобалось. Ви не тільки про мене писали, ще й писали про деяких колег, – пояснив мер Вознесенська. — Ми охоплювали усіх посадовців нашої області та міста. Писали фактаж, – відповіла журналістка. — Я дуже вдячний за те, що писали про посадовців, але останнє, що ви прописали, мені дуже не сподобалось. Тому, будь ласка, у мене немає можливості дати вам якийсь коментар, добре?, – сказав міський голова.

Журналістка намагалась задати Євгенію Величко уточнююче питання, чи остаточно відмовляється він надавати коментар виданню, однак на початку питання він поклав слухавку.

Раніше «НикВести» писали, що мер Вознесенська Євгеній Величко подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За цей час він отримав 515 тисяч гривень заробітної плати, у середньому це 42,9 тисячі гривень.

Що задекларували його колеги?

Окрім мера Вознесенська Євгенія Величко, свою декларацію також опублікував мер Первомайська Олег Демченко. Обраний від партії «Опозиційний блок» міський голова задекларував 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки. У декларації мера Нового Бугу Максима Лагодієнка вказано 906 тисяч гривень заробітної плати на посаді міського голови у 2023 році. У середньому це 75,5 тисячі гривень на місяць. А у декларації мера Баштанки Олександра Берегового більшість нерухомості та землі записана на дружину.

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