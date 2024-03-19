На Миколаївщині судитимуть 53-річного чоловіка, якого підозрюють у виправдовувані збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також чоловік героїзував російську армію, повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, мешканець Первомайська, впродовж минулого року, через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласники» поширював на власній сторінці матеріали із закликами до змiни державного кордону України.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, чоловік викладав на сторінці матеріали про представлення російсько-української війни гібридною кампанією, заперечуючи розвʼязування РФ війни проти України.

Також він називав воєнні дії проти України «вимушеними кроками», спрямованими на захист національних інтересів та звільнення своєї території й свого народу (територія України представлена російською, а українці «русскими») від нацистської ідеології та антиросійської позиції, доцільності продовження воєнних дій, спрямованих на відновлення єдиної «союзної держави» за зразком колишнього СРСР.

Мешканець Первомайська підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти Украї / Фото: Нацполіція

Під час обшуку у чоловіка виявили ноутбук та мобільний телефон, в яких містились докази його діяльності. Усе вилучене направили на дослідження.

У січні цього року чоловіку повідомили про підозру. Наразі правоохоронці закінчили розслідування та скерували кримінальне провадження до суду.

За скоєний злочин чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, за минулий рік правоохоронці Миколаївщини викрили 81 факт колабораційної діяльності на території області.