Чоловік, який поширював заборонений контент із закликами до зміни меж державного кордону України. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

На Миколаївщині 53-річний чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України та героїзував російську армію, йому оголосили підозру.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області та Національна поліція у Миколаївській області.

Мешканець Первомайська, за даними слідства, протягом 2023 року через заборонену в Україні соцмережу «Однокласники» поширював матеріали із закликами до змiни державного кордону України, повідомили у поліції.

Під час обшуку у підозрюваного виявлено та вилучено ноутбук та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (частина 2, частина 3 стаття 436-2 КК України).

Фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, що депутат Черкаської міської ради від ОПЗЖ отримав 5 років позбавлення волі за виправдовування російської агресії в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими.

Нагадаємо, на Сумщині до 12 років позбавлення волі заочно засуджено блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію РФ.