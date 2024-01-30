На Миколаївщині 53-річний чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України та героїзував російську армію, йому оголосили підозру.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області та Національна поліція у Миколаївській області.
Мешканець Первомайська, за даними слідства, протягом 2023 року через заборонену в Україні соцмережу «Однокласники» поширював матеріали із закликами до змiни державного кордону України, повідомили у поліції.
Під час обшуку у підозрюваного виявлено та вилучено ноутбук та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.
За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (частина 2, частина 3 стаття 436-2 КК України).
Фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, що депутат Черкаської міської ради від ОПЗЖ отримав 5 років позбавлення волі за виправдовування російської агресії в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими.
Нагадаємо, на Сумщині до 12 років позбавлення волі заочно засуджено блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію РФ.
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На Миколаївщині 53-річний чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України та героїзував російську армію, йому оголосили підозру.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області та Національна поліція у Миколаївській області.
Мешканець Первомайська, за даними слідства, протягом 2023 року через заборонену в Україні соцмережу «Однокласники» поширював матеріали із закликами до змiни державного кордону України, повідомили у поліції.
Під час обшуку у підозрюваного виявлено та вилучено ноутбук та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.
За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників (частина 2, частина 3 стаття 436-2 КК України).
Фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, що депутат Черкаської міської ради від ОПЗЖ отримав 5 років позбавлення волі за виправдовування російської агресії в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими.
Нагадаємо, на Сумщині до 12 років позбавлення волі заочно засуджено блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію РФ.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|