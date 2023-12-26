Депутат Черкаської міської ради від ОПЗЖ отримав 5 років позбавлення волі за виправдовування російської агресії в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими.

Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним депутата за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України. Його засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Засуджений входив до складу депутатської фракції забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» в Черкаській міській раді та нині є помічником народного депутата України.

«Прокурор у суді довів, що чоловік упродовж червня-липня 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди. Він виправдовував та визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території Україні. Крім того, захоплювався правлінням президента РФ, звеличував російську армію та волів перемоги Росії над Україною, розраховуючи обійняти державні керівні посади в разі окупації Черкащини. У спілкуванні засуджений казав: «За победу России на нашей многострадальной украинской земле. Надо ее очистить. На вас вся надежда. На вас очень большие надежды!», - йдеться в повідомленні прокуратури.

На цей час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває передбачений законом строк на його апеляційне оскарження сторонами кримінального провадження.

Нагадаємо, на Сумщині до 12 років позбавлення волі заочно засуджено блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію РФ.