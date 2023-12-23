Юрій Подоляка, фото з відкритих джерел

На Сумщині до 12 років позбавлення волі заочно засуджено блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію РФ.

Про це повідомляється Сумської обласної прокуратури.

Згідно з вироком суду, який зачитала суддя Ірина Клімашевська 22 грудня 2023 року Юрія Подоляку засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років.

«За вироком суду 22 грудня 2023 року його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років», — йдеться у повідомленні прокуратури Сумщини.

У суді доведено, що 48-річний чоловік народився та тривалий час проживав у місті Суми, однак з 2014 року виїхав у РФ та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора.

У своїх дописах в соціальних мережах він називає себе головним спікером війни.

Оскільки блогер відсутній в Україні, стосовно нього здійснювалось спеціальне судове провадження. Водночас за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, на майно обвинуваченого, яке знаходиться на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

Раніше СБУ встановила факти причетності Юрія Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора — екскерівника Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув'язнення за держзраду, Геннадія Германа.

Нагадаємо, 28 червня його було визнано винниму державній зраді. В січні під час судового засідання прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними правоохоронців, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман передавав спецслужбам РФ за завданням кураторів інформацію про наслідки обстрілів Миколаївщини, кількість загиблих і поранених, паролі для проходження блокпостів, персональні дані військовослужбовців, фіксував роботу ДСНС з ліквідації обстрілів, збирав та надавав інформацію про місце дислокації військових підрозділів. Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.

10 серпня адвокати колишнього прокурора Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа оскаржили вирок Приморського райсуду Одеси, за яким чоловік отримав довічне ув’язнення.