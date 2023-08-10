Про це йдеться в ухвалі Одеського апеляційного суду, пише Укрінформ.

В документі зазначається, що суд відкрив провадження за апеляційною скаргою захисників колишнього прокурора з Миколаєва Геннадія Германа. Його визнали винним у держзраді і засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Сам Геннадій Герман свою провину заперечує.

У сторін справи є можливість до 17 серпня подати свої заперечення на апеляційну скаргу. Дата розгляду апеляції поки не призначена.

Нагадаємо, 28 червня його було визнано винниму державній зраді. В січні під час судового засідання прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними правоохоронців, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман передавав спецслужбам РФ за завданням кураторів інформацію про наслідки обстрілів Миколаївщини, кількість загиблих і поранених, паролі для проходження блокпостів, персональні дані військовослужбовців, фіксував роботу ДСНС з ліквідації обстрілів, збирав та надавав інформацію про місце дислокації військових підрозділів. Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.