Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, архівне фото «НикВести»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на звернення містян про ремонт доріг та облаштування дитячих майданчиків. Він заявив, що на такі роботи в бюджеті грошей не передбачено.

Про це він сказав у четвер, 28 березня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Депутатка Миколаївської міськради Олена Кисельова під час засідання наголосила на постійних зверненнях виборців, які стосуються фінансування ремонту доріг та облаштування майданчиків для дітей.

У відповідь на це міський голова нагадав, що в поточному році подібні видатки вважаються недоцільними, оскільки усі доступні кошти спрямовуються на підтримку Збройних сил України.

— Я щодня отримую десятки подібних звернень від нардепів, до яких звертаються громадяни, від звичайних громадян у фейсбуці, в телеграм-каналах з фотографіями, деякі навіть ЗМІ фотографують якісь майданчики і пишуть новини: «жителі скаржаться». Ми знаємо про це, більш того, у нас є проекти, які були виготовлені, проектно-кошторисні документації, навіть були оголошені тендери, але зараз на це кошти не йдуть. На жаль, поки так. Все на ЗСУ, — підкреслив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.