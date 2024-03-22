Міжнародні партнери можуть допомогти «Укргідроенерго» у відновленні Дніпровської гідроелектростанції.

Про це генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомив в ефірі 24 каналу.

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— Будемо намагатись якнайшвидше відновити цю електростанцію. Ми вже сьогодні це проговорювали із нашими міжнародними партнерами та фінансовими установами. Вони готові нам допомогти, — сказав він.

ДніпроГЕС була найбільшою станцією у Дніпровському каскаді, її потужність становила майже 1,5 тисячі мегават. Станція була важливою для енергосистеми України.

Ігор Сирота зазначив, що обсяг робіт з відновлення буде значним.

Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.

Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.