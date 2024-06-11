Володимир Зеленський на конференції в Берліні. Фото «НикВести» Протягом наступних трьох-чотирьох місяців Україна має швидко й недорого відновити всі енергооб’єкти, які можливо.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, пишуть «НикВести».

— В короткій перспективі ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими. Це так важливо до зими, протягом наступних трьох-чотирьох місяців, — сказав Володимир Зеленський.

Голова держави також додав, що українці знають, як забезпечити відновлення енергосистеми, від міжнародних партнерів очікують обладнання від зупинених електростанцій та прямої фінансової допомоги.

— Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, — додав він.

Володимир Зеленський нагадав, що внаслідок ударів російських ракет та дронів в Україні знищено 9 ГВт потужності, додавши, що пік споживання в минулої зими був 18 ГВт.

— Ми втратили в рази більше генерації ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації просто знищенні Путіним, — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив лише 27% великих теплових електростанцій України залишаються в робочому стані, решта — пошкоджені або зруйновані.