Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, пишуть «НикВести».
— В короткій перспективі ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими. Це так важливо до зими, протягом наступних трьох-чотирьох місяців, — сказав Володимир Зеленський.
Голова держави також додав, що українці знають, як забезпечити відновлення енергосистеми, від міжнародних партнерів очікують обладнання від зупинених електростанцій та прямої фінансової допомоги.
— Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, — додав він.
Володимир Зеленський нагадав, що внаслідок ударів російських ракет та дронів в Україні знищено 9 ГВт потужності, додавши, що пік споживання в минулої зими був 18 ГВт.
— Ми втратили в рази більше генерації ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації просто знищенні Путіним, — наголосив він.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив лише 27% великих теплових електростанцій України залишаються в робочому стані, решта — пошкоджені або зруйновані.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, пишуть «НикВести».
— В короткій перспективі ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими. Це так важливо до зими, протягом наступних трьох-чотирьох місяців, — сказав Володимир Зеленський.
Голова держави також додав, що українці знають, як забезпечити відновлення енергосистеми, від міжнародних партнерів очікують обладнання від зупинених електростанцій та прямої фінансової допомоги.
— Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, — додав він.
Володимир Зеленський нагадав, що внаслідок ударів російських ракет та дронів в Україні знищено 9 ГВт потужності, додавши, що пік споживання в минулої зими був 18 ГВт.
— Ми втратили в рази більше генерації ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації просто знищенні Путіним, — наголосив він.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив лише 27% великих теплових електростанцій України залишаються в робочому стані, решта — пошкоджені або зруйновані.