Фото: telegram Дениса Шмигаля

Станом на 7 червня лише 27% великих теплових електростанцій України залишаються в робочому стані, решта – пошкоджені або зруйновані.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, який транслював канал «1+1».

За словами прем'єра, 42 енергоблоки зруйновані. Лише 27% великих теплових електростанцій залишаються в робочому стані, решта – пошкоджені або зруйновані. 20 гідроенергетичних блоків зараз не працюють – це ще 1,3 ГВт потужності.

«Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії. З Європейським союзом у нас фізична спроможність 2,2 ГВт, наразі нам політично дозволяють імпортувати 1,7 ГВт. Ми домовляємося зараз із Єврокомісією, щоб спроможність імпортувати була максимально відкритою», – повідомив Денис Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що, окрім того, Україна працює над відновленням енергетики, триває робота над захистом збережених потужностей, а також над децентралізацією генерування електроенергії.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почав працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.