Зруйнована будівля Баштанської багатопрофільної лікарні, фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабної війни на Миколаївщині повністю відновлено 82 об’єктів медзакладів, ще 50 — відновлені частково.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Протягом понад двох років у різних регіонах України було відновлено 880 медичних об'єктів. З них 522 об'єкти відновлено повністю, а ще 358 — частково. Найбільше об'єктів було відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Зазначається, що за час війни внаслідок обстрілів та атак Росії було пошкоджено 1 619 обʼєктів медзакладів та ще 214 — зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших пошкоджень зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Зокрема, на Миколаївщині було пошкоджено 152 об'єктів медзакладів та ще 13 — зруйновані повністю та відновленню не підлягають.

Нагадаємо, що на відбудову частково зруйнованої Баштанської багатопрофільної лікарні цього року уряд виділив 251 мільйон 107 тисяч гривень.