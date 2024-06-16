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Перший курортний сезон після війни в Миколаївській області планують провести на точково розмінованих ділянках, щоб надати можливість бізнесу функціонувати.

Про це розповів заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов в коментарі «НикВести».

За його словами, розмінування пляжів є критично важливим завданням перед відновленням в майбутньому курортного сезону.

— Я думаю, перший курортний сезон після війни ми зробимо якраз з точково розмінованими ділянками, щоб і бізнес міг хоч якось працювати, – зазначив Микола Марінов.

Микола Марінов зауважив, що торік планувалося, що спеціалізовані служби зможуть точково розмінувати та огородити пляжі для безпечного відпочинку місцевих жителів і туристів, але цьогоріч виявилося, що це не вдасться реалізувати.

— Торік ми думали, що вдасться точково розмінувати пляжі у Миколаївській області, огородити їх і дати людям доступ. Але в цьому році ми вже знали, що це буде не можливо. На це є три причини. По-перше – десантна небезпека, по-друге – розмінування і по-третє, – захисні споруди. ДСНС просто не встигають займатися розмінуванням пляжів, тому що вони зайняті більш нагальними питаннями, такими як поля, наприклад, – сказав він.

Посадовець зазначив, що ДСНС перебувають під великим тиском через інші нагальні завдання, тому розмінування пляжів не входить у їхні пріоритети.

Відповідаючи на запитання щодо строків розмінування територій, прилеглих до водойм, Микола Марінов сказав, що це складний процес, який може зайняти багато років.

— На жаль, ми не можемо сказати скільки років займе розмінування територій прилеглих до води, пляжів. Ще до повномасштабної війни фахівці час від часу проводили розмінування ділянок від боєприпасів часів другої світової війни. Тому, остаточне розмінування не знаю коли може завершитись, і коли ми зможемо убезпечити наше узбережжя, – сказав Микола Марінов.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у Миколаївській області не можуть відкрити для відвідування пляжі чорноморського узбережжя через ризик артилерійського обстрілу, на відміну від Одеської області, яка поза зоною такого ураження.