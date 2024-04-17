Жителі Миколаєва поскаржилися на незаконне будівництво по вулиці Миколаївській, 3-Б в Інгульському районі.

Таку скаргу місцевий мешканець опублікував в контакт-центрі Миколаївської міськради.

За словами чоловіка, 20 березня суд наклав арешт на нежитлове приміщення та земельну ділянку комунальної власності, де проводять будівництво.

«Прокурор обгрунтовує своє клопотання тим, що поки невстановленими особами здійснено самовільне будівництво (реконструкція вказаного нежитлового приміщення зі збільшенням геометричних розмірів) на самовільно зайнятій земельній ділянці, що перебуває у комунальній власності, по вулиці Миколаївській, 3-Б у місті Миколаєві, за відсутності правоустановлюючого документа на земельну ділянку, а також без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи», — йдеться в ухвалі суду, яку місцеві жителі прикріпили до звернення.

Ухвала суду. Фото зі сторінки контакт-центру

Однак забудовник не відреагував на ухвалу суду і продовжив забудову.

«Буквально два тижні ця постанова пробула на паркані будівництва, після чого була зірвана. Сьогодні ж ми спостерігаємо як будівництво далі продовжується і там заливають стяжку підлоги. Що само собою показується байдуже ставлення до рішення влади і мешканцям міста і створює відчуття або власнику начхати, або вже все домовлено і куплено», — йдеться у зверненні.

Миколаївці просять припинити незаконне будівництво. Фото зі сторінки контакт-центру Миколаївці просять припинити незаконне будівництво. Фото зі сторінки контакт-центру

Місцеві мешканці просять розібратися з забудовником і припинити роботи.

«Так як незаконні МАФи дуже швидко прибирали і демонтували, а тут ми бачимо будівництво повним ходом, без будь-якої конфіскації та демонтажу. Так продовжуватися далі не повинно, що хтось може нахабно розпочати будівництво на комунальній земельній ділянці, і після вирішувати питання корупційними способами», — звернулися до міської влади миколаївці.

Нагадаємо, нещодавно жителі Миколаєва попросили місцеву владу перевірити законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській. Тоді зазначалося, що на цьому місці будують СТО.

Тоді жителі району просили забудовника показати документи, які дозволяють вирубку дерев, однак їм відмовили. Згодом фахівці Державної екологічної інспекції відреагували на скаргу та перевірили законність вирубки дерев. Громадянина, що спиляв дерева, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому потрібно сплатити штраф у розмірі 13, 6 тисяч гривень до державного бюджету.