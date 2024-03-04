Жителі Миколаєва просять місцеву владу перевірити законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській, 5-А.

З такою заявлю місцеві мешканці звернулися до контакт-центру Миколаївської міськради.

«По адресі вул. Миколаївська, 5-А (біля ОКП МОТЕ), проходить будівництво майбутнього СТО та мийки. Біля будівлі росли дерева, нажаль їх вирубали. Вирубали дерева живі, здорові та гарні. Тихесенько, в 4 етапи», — йдеться в повідомленні.

Миколаївці просять перевірити законність вирубки дерев. Фото зі сторінки контакт-центру Миколаївської міськради Миколаївці просять перевірити законність вирубки дерев. Фото зі сторінки контакт-центру Миколаївської міськради

Жителі району кажуть, що просили забудовника показати документи, які дозволяють вирубку дерев, однак їм відмовили. Натомість, за словами заявника, по вулиці багато сухих дерев з небезпечними гілками, якими ніхто не займається вже довгий час.

Також наголошують на тому, що у Миколаєві і без того є проблеми з якістю повітря.

«Наразі в місті і так не дуже приємна ситуація щодо якості повітря, та дуже багато тополь вирубали на ЗСУ. Але такі злочинні дії в бік жителів, щодо подальшої вирубки — це недопустимо. Так як через чиїсь бажання та бізнес, населення та діти не повинні страждати дихаючи і так не дуже якісним повітрям», — йдеться в повідомленні.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Нагадаємо, екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Читайте також статті «НикВести»:

«Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку»

«Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни»