Фахівці Державної екологічної інспекції відреагували на скаргу жителів Миколаєва та перевірили законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській в Інгульському районі.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції Південно-Західного округу.

«Державні інспектори здійснили виїзд за вказаною адресою та встановили факт знищення п’яти дерев породи «Берест». Діаметр стовбурів дерев від 41 до 57 сантиметрів», — йдеться в повідомленні.

Громадянина, що спиляв дерева, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому потрібно сплатити штраф у розмірі 13, 6 тисяч гривень до державного бюджету.

«Зазначимо, що наприкінці січня поточного року за даною адресою інспекція проводила обстеження дерев, але погодження на спил не надала», — повідомили екоінспектори.

Нагадаємо, нещодавно жителі Миколаєва попросили місцеву владу перевірити законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській. Зазначалося, що на місці пилу дерев будують СТО. Жителі району кажуть, що просили забудовника показати документи, які дозволяють вирубку дерев, однак їм відмовили.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Нагадаємо, екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

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