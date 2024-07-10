На Миколаївщині ввели температурний режим. Ілюстративне ото

На території Миколаївської області введено температурний режим через спеку. Обмеження в русі стосуватимуться водіїв вантажівок.

Про це повідомляє ГУ патрульної поліції у Миколаївській області.

У поліції пояснили, що якщо температура повітря вдень сягає вище +28°С, рух вантажного транспорту, загальна вага якого становить більше 24 тон і фактичним навантаженням на будь-яку вісь більше ніж 7 тон, буде тимчасово обмежено на дорогах області.

Зазначається що обмеження руху не поширюється на наступні транспортні засоби:

ті, що використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій,

ті, що здійснюють пасажирські перевезення,

ті, що перевозять вантажі у міжнародному сполученні,

швидкопсувні,

антисанітарні,

поштові,

вантажі підвищеної небезпеки.

Обмеження триватиме обмеження з 08:00 до 23:00.

«Для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту. Просимо врахувати наведену інформацію при плануванні маршрутів. Дякуємо за розуміння! Безпечної вам дороги!», — додали в повідомленні.

Як врятуватись від спеки на вулиці?

Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.

Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.

Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.

Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).

Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.