Віталій Коваль та Владислав Невеселий, фото з телеграм-каналу: Віталій Коваль/Фонд держмайна України

Новим керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях став Владислав Невеселий.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі.

Віталій Коваль під час представлення нового керівника зокрема наголосив на посиленні потенціалу південних регіонів

— Наголосив, одна з ключових цілей ФДМУ — залучення інвестицій. Одещина саме той регіон, який має колосальний потенціал для інвесторів у різних сферах. Тому перед регіональним відділенням стоїть важлива мета — сприяти розвитку підприємництва у південних регіонах країни. Також акцентував на посиленні потенціалу, який є в Одеській та Миколаївській областях, у сфері управління державною власністю, реалізації реформи державної землі, роботи з націоналізованими активами, — повідомив Віталій Коваль.

Як відомо, 5 липня голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль відвідав нещодавно націоналізований Миколаївський глиноземний завод та заявив, що хоче відновити роботу підприємства та металургійну галузь загалом.

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