У трьох медзакладах Миколаєва працює нове обладнання для новонароджених дітей. Фото: Миколаївська ОВА.

У двох лікарнях Миколаєва та пологовому будинку №3 працює нове обладнання для новонароджених дітей.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У межах Національного проєкту допомоги благодійний фонд «Благомай» надав нове спеціалізоване медичне обладнання на потреби Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня», КНП «Миколаївська обласна дитяча лікарня» та КНП міськради «Пологовий будинок №3».

У трьох медзакладах Миколаєва працює нове обладнання для новонароджених дітей. Фото: Миколаївська ОВА. У трьох медзакладах Миколаєва працює нове обладнання для новонароджених дітей. Фото: Миколаївська ОВА. У трьох медзакладах Миколаєва працює нове обладнання для новонароджених дітей. Фото: Миколаївська ОВА.

Отримане обладнання включає дев‘ять неонатальних базових інкубаторів, шість неонатальні інкубатори-трансформери, два неонатальні реанімобілі, один транспортний інкубатор та інші спеціалізовані прилади.

Як зазначають у Миколаївській ОВА, інкубатори дозволяють повністю забезпечити життєдіяльність новонароджених дітей від 500 грам до повної стабілізації їх ваги.

«Наразі показник народжуваності в регіоні значно перевищує показник, який був у 2022 році. Тому таке обладнання вкрай необхідне для наших закладів охорони здоров’я», — зазначив заступника начальника ОВА Георгій Решетілов.

У трьох медзакладах Миколаєва працює нове обладнання для новонароджених дітей. Фото: Миколаївська ОВА. У трьох медзакладах Миколаєва працює нове обладнання для новонароджених дітей. Фото: Миколаївська ОВА. У трьох медзакладах Миколаєва працює нове обладнання для новонароджених дітей. Фото: Миколаївська ОВА.

Нагадаємо, що чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.

14 лютого 2024 року повідомляося, що у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні запрацював комп’ютерний томограф.

Раніше стало відомо, що у Миколаєві дитяча лікарні №2 отримала нове офтальмологічне обладнання — фундус-камеру.