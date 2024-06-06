Впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації.
Куцурубську громаду окупанти острляли з артилерії 5 червня о 13:49. Постраждалих немає.
Того ж дня о 19:37 та 20:24 ворог обстрілював з артерії Очаків Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждалих немає.
Всього у ніч на 6 червня українські захисники знищили 17 «Шахедів», більшу частину з яких – над Миколаївщиною. Решту – у Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
«У ніч на 6 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу «Shahed 131/136», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Впродовж 5 червня окупанти тричі обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, а у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації.
Куцурубську громаду окупанти острляли з артилерії 5 червня о 13:49. Постраждалих немає.
Того ж дня о 19:37 та 20:24 ворог обстрілював з артерії Очаків Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждалих немає.
Всього у ніч на 6 червня українські захисники знищили 17 «Шахедів», більшу частину з яких – над Миколаївщиною. Решту – у Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
«У ніч на 6 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу «Shahed 131/136», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.