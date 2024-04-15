Засуджено пенсіонера. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині пенсіонера засудили до 11 років ув’язнення за вбивство знайомої.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що наприкінці серпня 2023 року обвинувачений разом зі своєю 45-річною знайомою влаштували застілля.

Однак після чоловік помітив, що у нього зникли гроші. Він запідозрив у крадіжці свою знайому. Через це вони посварились. Після цього чоловік побив жінку ніжками від стілця.

«Згодом, чоловік пішов до свого місця мешкання, взяв там кувалду та прозорий скотч і повернувся до оселі своєї знайомої, де заклеїв рот останній та наніс їй чотири удари кувалдою в область голови. Внаслідок отриманих травм жінка померла», — додали у суді.

У ході розгляду обвинувачений визнав свою провину. Він повідомив, що вбити жінку йому наказав «голос в голові».

Суд врахував особливу жорстокість, з якою обвинувачений вбив жінку призначив йому покарання у виді 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що мешканку села Висунськ Березнегуватської громади, що на Миколаївщині, засудили до девʼяти років тюрми за вбивство свого співмешканця.