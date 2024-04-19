Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

В Україну повернули з Росії 17-річну Мирославу, яку змусили поїхати туди на навчання.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У 2014 році дівчина залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню її відправили із тимчасово захопленої території навчатися в Росію.

Як зазначили у міністерстві, Мирослава жила у гуртожитку і була покинута напризволяще.

Інформація про неї надійшла в Україну від небайдужих людей. За повернення дівчини взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту «Шлях додому».

Нагадаємо, що на підконтрольну уряду України територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця родом з Херсонщини. Ці діти позбавлені батьківського піклування.

Також 8 квітня команді Save Ukraine вдалося повернути ще двох дітей з тимчасово окупованих РФ територій. Одна дитина є сиротою.