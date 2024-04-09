Хлопець загорнувся в прапор України. Фото: Микола Кулеба

У вівторок, 8 квітня, команді Save Ukraine вдалося повернути ще двох дітей з тимчасово окупованих РФ територій. Одна дитина є сиротою.

Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.

Як розповів очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба, в одній із сімей Олена Захарченко до повномасштабної війни працювала в управлінні соціального захисту, а в перші дні вторгнення її місто окупували.

«З нею жила тоді ще 8-річна Яринка. Дитину вдалося вивезти», — йдеться у повідомленні.

В другій сімʼї Марта Олександрівна вирішила виїжджати з окупованого села, коли в її двір о пів на шосту ранку прилетів снаряд, зруйнуваши частину будинку.

Так, онук Назар опинився весь у глині, а потім кілька днів спав в одязі, щоб при наступному обстрілі встигнув втекти. Під час фільтрації російські спецслужби знущалися з літньої жінки та хлопця-сироти.

Команда Save Ukraine вже врятувала 284 дитини, з них — 73 сироти.

Нагадаємо, нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.

Раніше повідомлялося, що до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще чотирьох дітей.