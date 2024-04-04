До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще чотирьох дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Ще чотирьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це — 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12-річний хлопчик та два юнаки 15-ти років. Зараз сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дітей змушували відвідувати російську школу, батьків – отримувати паспорти країни-агресора. Хлопців – підлітків поставили на військовий облік, аби надалі призвати до лав окупаційної армії. Це стало вагомою причиною для їх родин, щоб вирватися з окупації та повернутися на рідну землю.
Повернення дітей на підконтрольну Україні територію відбулося за сприяння уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини.
Нагадаємо, нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.
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До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще чотирьох дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Ще чотирьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це — 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12-річний хлопчик та два юнаки 15-ти років. Зараз сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дітей змушували відвідувати російську школу, батьків – отримувати паспорти країни-агресора. Хлопців – підлітків поставили на військовий облік, аби надалі призвати до лав окупаційної армії. Це стало вагомою причиною для їх родин, щоб вирватися з окупації та повернутися на рідну землю.
Повернення дітей на підконтрольну Україні територію відбулося за сприяння уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини.
Нагадаємо, нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.