До України повернули 4 дітей з ТОТ. Фото: Херсонської ОВА

До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще чотирьох дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Україна повернула з окупованих територій ще 4 дітей. Фото: Херсонської ОВА Україна повернула з окупованих територій ще 4 дітей. Фото: Херсонської ОВА

«Ще чотирьох дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це — 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12-річний хлопчик та два юнаки 15-ти років. Зараз сім’ї у безпечному місці. З ними працюють медики та психологи», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дітей змушували відвідувати російську школу, батьків – отримувати паспорти країни-агресора. Хлопців – підлітків поставили на військовий облік, аби надалі призвати до лав окупаційної армії. Це стало вагомою причиною для їх родин, щоб вирватися з окупації та повернутися на рідну землю.

Повернення дітей на підконтрольну Україні територію відбулося за сприяння уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Від початку 2024 року вдалося повернути 52 дитини з тимчасово окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.