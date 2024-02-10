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На підконтрольну територію України з тимчасової окупації вдалося повернути ще одну неповнолітню дитину.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

У відомстві розповіли, що в грудні 2023 року до міністерства звернулася жінка на ім'я Марія, яка просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку.

На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохворою. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано.

«Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу. І ось після майже двох років, які вони провели нарізно, родина знову об’єдналася. Повернення відбувалося в межах проєкту «Шлях додому», – йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадують: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на «гарячу лінію» Національного інформаційного бюро: 16-48.

Нагадаємо, наразі приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

2 лютого, Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих РФ територій. На сьогодні в Україну з окупації та території Росії повернули понад 235 дітей.