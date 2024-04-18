На підконтрольну уряду України територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця родом з Херсонщини. Ці діти позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зараз діти у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Над виїздом дітей працювала благодійна організація Save Ukraine, обласні органи опіки та піклування і служби у справах дітей.

За словами Прокудіна, тільки з початку цього року вдалося врятувати з російської окупації 61 дитину.

Нагадаємо, що 8 квітня команді Save Ukraine вдалося повернути ще двох дітей з тимчасово окупованих РФ територій. Одна дитина є сиротою.