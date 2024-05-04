Сили оборони знищили 2 ворожі розвідувальні дрони ZALA та Supercam на півдні України.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
«Упродовж минулої доби протиповітряною обороною півдня України знищено два російські розвідувальні БПЛА — ZALA на Миколаївщині та Supercam на Херсонщині», – зазначено в повідомлені.
Нагадаємо, що 3 травня армія РФ сім разів за добу обстрілювала Очаківську громаду. Також ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет» по відкритій території Куцурубської громади.
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Сили оборони знищили 2 ворожі розвідувальні дрони ZALA та Supercam на півдні України.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
«Упродовж минулої доби протиповітряною обороною півдня України знищено два російські розвідувальні БПЛА — ZALA на Миколаївщині та Supercam на Херсонщині», – зазначено в повідомлені.
Нагадаємо, що 3 травня армія РФ сім разів за добу обстрілювала Очаківську громаду. Також ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет» по відкритій території Куцурубської громади.