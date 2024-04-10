Засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський

Компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського.

Таку ідею працівники «Нібулону» озвучили під час відкриття експозиції на честь засновника компаній у Миколаївському музеї суднобудування і флоту, пишуть «НикВести».

Вони аргументують це тим, що саме на вулиці Фалєєвській Олексій Вадатурський відкрив перший офіс компанії «Нібулон».

— Від імені колективу, що та ініціатива по перейменуванню вулиці Фалеївської на вулицю Олексія Вадатурського буде підтримана громадою і матиме своє логічне завершення. Адже саме на цій вулиці знаходиться перший офіс компанії, там вона була заснована. І багато десятків кілометрів саме по цій вулиці Олексій Афанасійович пройшов до свого успіху, до тих результатів, які він досяг, — сказав директор з торгівлі компанії «Нібулон» Володимир Славінський.

Директор з торгівлі компанії «Нібулон» Володимир Славінський. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, 10 квітня у Миколаєві відкрили експозицію в памʼять загиблого внаслідок російського обстрілу засновника та генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського.

Зазначимо, що засновник компанії Олексій Вадатурський загинув 31 липня 2022 року внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу разом з Олексієм Вадатурським загинула і дружина підприємця — Раїса Вадатурська.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.