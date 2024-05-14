Жінку затримали у серпні 2023 року, фото: Служба безпеки України

Заводський районний суд Миколаєва визнав винною у виправдовуванні російської агресії колишню керівницю підрозділу АТ «Миколаївобленерго». Посадовиця отримала 2 роки увʼязнення.

Відповідне рішення йдеться у вироку суду від 7 травня, пишуть «НикВести».

Підтримуючи ідеологію так званого «русского мира», на роботі під час спілкування з колегами жінка з метою переконання останніх у правомірності та необхідності дій російських військових, виправдовувала збройну агресію.

У квітні 2023 року, перебуваючи в робочому кабінеті підприємства, вона висловила сподівання своїй колезі, що вже в травні Миколаїв окупують ЗС РФ.

Розмова від 4 квітня 2023 року: «Может мы в мае уже оккупированы будем? Как-то это произойдет так, оп» «Оксан, ты думаешь если они (ЗС РФ, — прим.) в этом году не это, то это, я понимаю что это затянется, может они найдут где то силы и пойдут сюда. А не будет оно по Днепр?», «Я ж говорю, я хочу что бы в мае мы уже были оккупированы, и все, была поставлена жирная точка».

У розмові від 27 квітня посадовиця запевняла, що наслідки ракетного обстрілу Миколаєва, через які постраждали житлові будинки, стались внаслідок роботи ППО. Тоді російська армія вдарила в історичну будівлю Адміралтейства.

«Это сбивали». «Попали. Потом написали что 3 дома повреждено» «Лена ты ж понимаешь, говорю «я хочу чтоб Украина была», ты ж понимаешь что Украина не будет независимой, говорю, мы уже столько вляпались, говорю, она мне «народа незламний дух. Я говорю Лена, говорю, нас привели к этой войне, говорю, наше руководство». «Ну почему шпиль не упал, у меня вот етот вопрос. Надо что б он свалился». «После падения шпиля, мы что уйдем домой?». «Нет, россия придёт».

31 травня під час чергової розмови з колегою жінка висловлювала невдоволення тим, що армії РФ досі не вдається захопити місто:

«Все равно Оксан, не понимаю. И почему это (окупація міста Миколаєва, — прим.) не случаеться в мае и в июне? Где этот май, где июнь, ты мне обясни? А во-вторых они (Україна, — прим.) отдадут, это вот (Миколаїв, — прим.) Тогда Украина вообще будет неинтересна, она нужна им потому что есть выход в Чёрное море, не будет выхода в Чёрное море, кому мы нужны Оксан».

Сама підсудна свою вину визнала. В судовому засіданні їй винесли вирок строком на 2 роки увʼязнення.

Нагадаємо, що працівниць «Миколаївобленерго» було затримано в серпні 2023 року. Фігурантками виявились очільниця одного з підрозділів АТ «Миколаївобленерго» та її заступниця.

16 серпня 2023 року стосовно підозрюваних було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 240 тисяч гривень кожній. Хоча прокурор у суді зазначив, що підозрювані можуть залишити підконтрольну Україні територію з метою переховування від правосуддя та уникнення кримінальної відповідальності.

5 вересня Миколаївській апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу окружної прокуратури та повністю скасував ухвалу суду першої інстанції, виніс нову ухвалу, якою призначив підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 12 жовтня 2023 року.