Служба безпеки України затримала двох чиновниць, які публічно виправдовували збройну агресію РФ. Фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ «Миколаївобленерго» та її заступниця.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у розмовах зі своїми колегами та підлеглими жінки заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави.

Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам.

«Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо «термінів» захоплення українських територій», – зауважують правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше на Миколаївщині затримали агентку РФ, яка допомагала росіянам готувати ракетні удари по адмінбудівлях на території області.

Також Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак РФ на Миколаївську область.