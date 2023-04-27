Внаслідок удару РФ по Миколаєву «Калібрами» в ніч на 27 квітня в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру у соцмережах, пишуть «НикВести».

Зокрема, зазнали пошкоджень Краєзнавчий музей, будівельний коледж, адміністрація району, будівлі заводу, шість різних адміністративних будівель, дитячий садок і ще чотири освітні заклади.

Також пошкоджено 82 приватних будинка, сім з яких повністю зруйновані, ще чотири непридатні для проживання. У 44 пошкоджений дах. Вибито більше 800 вікон.

Постраждали також 22 багатоповерхівки. У семи будинках пошкоджений дах, вибито понад 600 вікон, знищено близько 100 балконів.

— Якщо сьогодні у вашому будинку не було комісії, якщо вона не зафіксувала пошкодження, звертайтеся за телефоном 0512533118. Завтра обов’язково наші фахівці все доопрацюють, — сказав мер.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів.