Зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки цивільних на Миколаївщині. Архівне фото «НикВести»

У вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району.

Про це у ранковому зведенні повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, атака прийшлася на відкриту територію, що поза населеним пунктом. Внаслідок удару зайнялася суха трава.

«Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 16:59, ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок удару було пошкоджено будівлю та автомобіль.

Раніше, 19 липня росіяни завдали удару по Миколаєву. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Атака по Миколаєву 19 липня

Від ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статі 438 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.