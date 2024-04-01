Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

У Миколаєві відремонтували тротуар з велодоріжкою по вулиці Космонавтів, який одразу після закінчення робіт почав розвалюватись.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, на ремонт тротуару мнулого року витратили більше 7 мільйонів гривень, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що на відрізку вулиці Космонавтів від Електронної до вулиці Вінграновського плитку частково уклали у 2021 році. Однак підрядник — підприємство «Лидер» не закінчив в строк і мав продовжити роботи у березні 2022 року. Плани змінив початок повномасштабного вторгнення . Ремонт вирішили відновити у 2023 році.

Ділянка робіт по вулиці Космонавтів. Скриншот з Goоgle-карти.

Як розповів «Суспільному» заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник, загальна вартість облаштування 550 метрів тротуару із лавками, урнами та велодоріжки поруч — близько 9 мільйонів гривень. З них, 1,4 мільйона — роботи у 2021 році і 7,7 мільйонів гривень у 2023 році.

Стан доріжки у 2021 році. Фото: "Суспільне".

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради 7 липня 2023 року обрав виконавця продовження ремонту тротуару та облаштування велодоріжки на ділянці вулиці Космонавтів. Стартова ціна була 7 мільйонів 759 тисяч 519 гривень. Переможець тендеру обрали те ж саме підприємство «Лидер», яке знизило ціну до 7 мільйонів 533 тисячі 166 гривень. Варто зауважити, що це був єдиний учасник відкритих торгів.

Тендер на ремонт тротуару по Космонавтів. Скриншот з тендеру на ProZorro Тендер на ремонт тротуару по Космонавтів. Скриншот з тендеру на ProZorro

За 7,5 мільйонів гривень підрядник зобовʼязався укласти нову бруківку на 1200 квадратних метрах тротуару, заасфальтувати майже 1,5 тисяч квадратних метрів велодоріжки, підготувати понад 1,7 тисяч квадратів газонів тощо. Однак, як виявили журналісти видання «Nikcenter», у кошторисі цього контракту ціни на деякі матеріали були завищені втричі.

Зокрема, щебінь фракції 20-40 мм зараховано за ціною 1480 гривень за кубічний метр. Тим часом моніторинг державного «ДерждорНДІ» зафіксував у червні 2023 року інші ціни для Миколаївської області: від 436 до 522 гривень за кубометр. Схожа ситуація із ціною на піщано-щебеневу суміш. Якщо «Лидер» у кошторисі вказав 1490 гривень за кубометр, то офіційний моніторинг — від 498 до 639 гривень за кубометр. Крім того, підрядник одночасно продав одному і тому самому замовнику однаковий матеріал за різними цінами.

За умовами тендеру, підрядник мав виконати роботи до 15 вересня 2023 року, але не впорався. Строк дії договору відтермінували спочатку на два місяці, а потім ще на один — до 17 грудня.

При цьому підрядник проводить роботи з порушенням технологічних вимог. Про це писали місцеві мешканці у листопаді у соцмережі Facebook. За словами Віталія Матвєєва, бетонні бордюри не закріпили цементом, а плитку уклали з порушеннями.

Робота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото з Facebook. Робота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото з Facebook. Робота підприємство «Лидер» на ділянці тротуару у листопаді 2023 року. Фото з Facebook.

«Плитку не кладуть, а реально «ложат» і навіть насипають, порушуючи всі можливі технології», — зауважив він.

Місцеві мешканці зазначили, що не дивлячись на закінчення термінів, підрядник доробляв тротуар у березні 2024 року. Однак частина бордюру вже відвалилась, бетонне покриття почало кришитись, а у деяких місцях плитка почала розходились. Також помітно, що доріжка крива.

«Проявилась якість робіт з облаштування велодоріжки. Переконаний, що інші бордюри вже «стоять» напоготові. Чи то цемент не поклали, чи то бетон в мороз заливали», — вважає Олексій Зеліков. «Підрядник ДП «Лидер» доліпив з «гівна і палиць» останні штрихи наприкінці березня, а за кілька днів шедевр почав розвалюватися. На цьому тендері можна зашити докторську дисертацію з корупції заплющеними очима», — написав Віталій Матвєєв.

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Зауважимо, що у договорі вказано, що з моменту підписання актів підрядник дає 3 роки гарантії на роботи. Тому, можливо, всі недоліки він виправить згідно тендерним вимогам.

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Тротуар станом на березень 2024 року. Фото з Facebook

Нагадаємо, що миколаївці просять відремонтувати пошкоджену російськими ракетами ділянку дороги по вулиці 2-га Козацька у Корабельному районі Миколаєва.