Укриття в Миколаєві. Фото НикВести

На початку травня відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради уклав 11 договорів на ремонт укриттів в Херсоні. Загальна вартість робіт майже 34 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Договори заключили з підрядниками з 2 по 7 травня. Загалом 11 укриттів відремонтують за 33 мільйони 937 тисяч 14 гривень.

Всі закупівлі здійснювались шляхом укладення договору без застосування відкритих торгів, відповідно до розпорядження начальника Херсонської ОВА про введення в дію рішень, які були прийняті на засіданні Ради оборони Херсонської області. Цим документом дозволено на час дії режиму воєнного стану не проводити тендери. Адреси всіх укриттів у договорах приховані.

8 підрядів на загальну суму 24,5 мільйони гривень дістались ТОВ «Будпостач-СТСВ». Ще 2 підряди на 5,4 мільйонів гривень віддали приватному підприємцю Олександру Васильєву. Також один договір заключили з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Страсервіс». За роботи підрядник отримає 3,9 мільйонів гривень.

Всі укриття мають відремонтувати у червні та липні. У приміщеннях проведуть демонтаж, улаштують підлогу, оздоблять стелю та стіни, прокладуть водопостачання та каналізацію, проведуть сантехнічні роботи, улаштують електричні мережі та виконають монтаж електроприладів. Також у деякий договорах мова йде про улаштування вентиляції та ремонт сходів.

Укриття у Херсоні

У 2024 році влада Херсона вже замовила ремонт 12 найпростіших укриттів. На їх облаштування планують витратити 16,3 мільйонів гривень, а роботи мають завершити у квітні — травні цього року.

Водночас станом на грудень 2023 року у Херсонській громаді відремонтували 46 захисних спорудах. Ще в трьох тривав капітальний ремонт. На ремонтні роботи витратили понад 145 мільйонів гривень, повідомляв перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Коштом бюджету Херсону у місцях масового скупчення людей встановили також 133 мобільні бетонні укриття.

Ще у Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже провели тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься в укритті. На його облаштування витратять 27 мільйонів 344 тисячі гривень.

Херсонська обласна військова адміністрація також збирається передати громадам регіону 20 вуличних укриттів. Вуличні укриття, придбані за кошти обласного бюджету, отримають девʼять громад Херсонщини. Кочубеївська громада отримає 3 укриття, Новорайська — 2, Тягинська — 3, Високопільська, Милівська, Білозерська і Чорнобаївська — по 1 укриттю, Станіславська — 2 укриття. А найбільшу кількість укриттів передадуть Херсонській громаді — 6 одиниць.

Раніше повідомлялося, що на ремонт трьох укриттів у Херсоні виділили понад 6 мільйонів гривень. На один з них ще у 2023 році спрямували 2,5 мільйона гривень, але у підрядника виникли проблеми з постачанням будівельних матеріалів.

Також нагадаємо, що у Херсоні за півтори місяці весни вже замовили ремонт 14 найпростіших укриттів на 44,4 мільйони гривень.

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