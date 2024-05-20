У «Резерв+» планують додати електронний військовий квиток.Фото: Міноборони

В Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

— Повноцінна версія буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються, — заявив він.

За його словами, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

— Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з'явиться електронний документ у «Резерві+», який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги, — додав він.

Нагадаємо, станом на 20 травня 260 тисяч чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані у мобільному застосунку від Міноборони «Резерв+».