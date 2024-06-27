Кабінет в одній зі шкіл Миколаївської області, фото: «НикВести»

У громадах Миколаївської області створять комісії для належної підготовки до початку очного навчального процесу.

Відповідне доручення під час селекторної наради дав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник області звернувся до керівників районів та голів територіальних громад з проханням створити комісії для належної підготовки закладів до початку навчання, зауваживши, що першочерговою умовою є безпека дітей.

— Є запит суспільства до відновлення офлайн навчання. Для цього необхідно якісно підготувати заклади освіти до початку нового навчального року. Одним із головних критеріїв є безпечність освітнього процесу. Особливу увагу потрібно приділити наявності укриттів, підготовці харчоблоків, систем водопостачання та водовідведення, згідно з санітарно-епідеміологічними нормами, — сказав Віталій Кім.

Селекторна нарада з підготовки шкіл до старту навчання, фото: Миколаївська ОВА Селекторна нарада з підготовки шкіл до старту навчання, фото: Миколаївська ОВА

Крім того, він наголосив на необхідності забезпечити школи альтернативними джерелами енергії. Для цього потрібно встановлення генераторів, формування резервів паливно-мастильних матеріалів, а також встановлення сонячних станцій та накопичувачів.

Варто нагадати, що більшість закладів освіти Миколаївської області, що працюватимуть в очному режимі, перейдуть на позмінний формат навчання. Це повʼязано з тим, що більшість укриттів у навчальних закладах не розраховані на кількість учнів та персоналу школи. Як повідомляла під час свого недавнього брифінгу начальниця директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, Міністерство освіти України пропонує три формати освіти. Перший — заклади освіти, що працюють повністю очно (деякі з позмінним форматом навчання), другий — заклади, у яких буде змішана форма. Третій формат — також освітні заклади, де буде виключно дистанційне навчання.

Зокрема, лише на території Миколаївського району до початку навчального року хочуть запустити очне навчання у близько 80% шкіл, про що заявив керівник РВА Максим Кошуба.

Раніше мер Миколаєва заявив, що планує з вересня запустити 29 шкіл для очного та змішаного навчання, однак остаточне рішення має ухвалити Миколаївська обласна військова адміністрація.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.